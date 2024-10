EA7 Milano, abbiamo già il primo infortunio dell’anno: Josh Nebo! Quanto starà fuori?

La stagione dell’EA7 Milano non è iniziata nel migliore dei modi in campionato e in EuroLega dopo la vittoria della Supercoppa e ora si è anche infortunato a Montecarlo Josh Nebo, il proprio centro titolare.

Ecco il comunicato dell’Olimpia Milano che parla dell’infortunio del centro americano di passaporto sloveno ex Maccabi Tel Aviv:

La Pallacanestro Olimpia EA7 Milano comunica che, nel corso della gara di Monaco, Josh Nebo ha riportato una lesione muscolare nella regionale inguinale sinistra che verrà rivalutata in due settimane.

Naturalmente la speranza per i tifosi biancorossi è di non rivivere il calvario della scorsa stagione e di quella prima ancora dove a un certo punto avevano più giocatori in infermeria rispetto a quelli ascrivibili a roster.

Stiamo a vedere se e come impatterà l’assenza di Nebo sulle prestazioni delle Scarpette Rosse. Ricordiamo che è l’unico e vero centro da EuroLega che hanno in squadra perché Ousmane Diop è un prospetto ma ancora un po’ acerbo e David McCormack è tutto da valutare a certi livelli.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Olimpia Milano

