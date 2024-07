BRUTTO COLPO per il Sud Sudan: niente Olimpiadi per Bol Bol

Il Sud Sudan ha subito un duro colpo in vista delle Olimpiadi: il suo giocatore di punta, Bol Bol dei Phoenix Suns, è fuori dal roster di Parigi per non meglio precisati “motivi personali”.

Ajou Deng, assistente allenatore della nazionale e fratello maggiore del presidente della Federazione di pallacanestro del Sudan, Luol Deng, ha confermato a ESPN che Bol non parteciperà alle Olimpiadi, nonostante inizialmente facesse parte nel roster iniziale di 25 giocatori per il recente ritiro di Kigali.

Giovedì il Sudan del Sud ha battuto la Gran Bretagna 84 a 81 senza Bol, ricordando al mondo la qualità che possiede in abbondanza anche senza giocatori stellari come Bol, Jo Lual-Acuil e Thon Maker.

Si sono qualificati per le Olimpiadi grazie al miglior piazzamento della nazionale africana alla Coppa del Mondo FIBA, nonostante l’assenza di questi uomini chiave. A proposito dell’assenza di Bol ai Mondiali, Ajou Deng ha dichiarato:

“Bol Bol ha avuto una situazione particolare in NBA. Ha sempre voluto giocare con noi. Alla Coppa del Mondo voleva giocare, ma la sua situazione in quel momento non era delle migliori. Era stato appena tagliato dagli Orlando Magic, quindi in quel momento voleva concentrarsi su se stesso e sulla sua carriera”.

