Il Canada STRAPAZZA la Francia guidato da SGA e Barrett

Il giocatore del Canada, Shai Gilgeous-Alexander, ha chiuso con 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, mentre RJ Barrett ha aggiunto 21 punti nella vittoria dei nordamericani contro la Francia per 85 a 73 in un’amichevole a Orleans in vista dei Giochi Olimpici del 2024.

Entrambe le squadre hanno ancora una partita di preparazione prima delle Olimpiadi, la Francia contro l’Australia e il Canada contro Porto Rico domenica (21/7).

Guerchon Yabusele si è distinto per la Francia con 19 punti, mentre Rudy Gobert ha chiuso con 12 punti e 6 rimbalzi. Victor Wembanyama ha aggiunto 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, segnandone 8 nel primo tempo. Ha dovuto affrontare problemi di falli praticamente dall’inizio, commettendone 2 nei primi 45 secondi.

Wemby ha anche realizzato il canestro che ha portato la Francia sul 45-44 all’inizio del secondo tempo, ma il Canada ha messo a segno un break di 0-7 per passare in vantaggio. I giocatori di Jordi Fernandez hanno allungato il vantaggio fino al 61-76 a metà del quarto periodo e sono rimasti in doppia cifra per il resto della partita.

Kelly Olynyk ha realizzato 14 punti per il Canada, 7 dei quali verso la fine del terzo periodo, quando il Canada stava cercando di stabilire un vantaggio. Il Canada ha dimostrato anche contro la Francia tutto il suo valore.

