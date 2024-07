Virtus Bologna, pronto il doppio colpo americano sugli esterni?

La Virtus Bologna sta cercando di capire il prossimo assetto societario come potete leggere QUI ma nel frattempo continua a fare mercato, con Will Clyburn e Rayjon Tucker sempre più vicini.

Se di Clyburn abbiamo già detto ieri, il nome nuovo è quello di Tucker, in uscita da un’ottima stagione con la Reyer Venezia ma ancora senza squadra. Secondo quanto riportato da Superbasket, l’affare è molto avanti e potrebbe essere chiuso nel corso della prossima settimana o al più tardi quella dopo ancora.

@VirtusSegafredo lancia l'assalto a Rayvon Tucker. La guardia ex Venezia e"obiettivo concreto. Esce dal radar Carsen Edwards dopo il colloquio con Gordon Herbert propedeutico al rinnovo col @FCBBasketball. @LegaBasketA — SUPERBASKET (@Superbasket_it) July 19, 2024

Insomma, il sostituto di Lundberg potrebbe essere proprio Tucker, mentre Clyburn potrebbe giocare come cambio di Isaïa Cordinier oppure insieme al francese con un quintetto di un certo peso fisico.

Ricordiamo anche che Ognjen Dobric ha sostanzialmente trovato un accordo per tornare alla Stella Rossa Belgrado in Patria e perciò quasi certamente non dobbiamo più considerarlo nel roster delle VuNere.

Per completare il roster mancherebbe una point guard straniera e un terzo centro, che potrebbe anche essere l’italiano Momo Diouf.

Stiamo a vedere anzitutto se si incastrano veramente queste due pedine perché confermerebbero la volontà della Virtus Bologna di essere competitiva sia in Italia sia in Europa.

