“Buon Natale!”: il SARCASTICO augurio di Joe Mazzulla agli arbitri dopo la sconfitta dei Celtics

Il Natale è quasi arrivato e l’allenatore dei Boston Celtics, Joe Mazzulla, ha voluto diffondere un po’ di allegria a modo suo giovedì sera dopo la sconfitta per 117 a 108 contro i Chicago Bulls.

Dopo che i Celtics erano in svantaggio di 9 punti a 7:41 dalla fine del quarto quarto, hanno messo a segno un parziale di 6-0 che li ha portati a un solo possesso di vantaggio a meno di 6 minuti dalla fine. Tuttavia, poco dopo che i C’s hanno raggiunto il 99-96, Mazzulla è entrato in campo per discutere con l’ufficiale di gara Justin Van Duyne. Il coach di Boston ha ricevuto un fallo tecnico e poiché Jaylen Brown, MVP in carica delle Finali NBA e stella dei Celtics, non era d’accordo con la chiamata, ha fatto sapere a Van Dunye di aver ricevuto un altro fallo tecnico.

Questi due fischi hanno regalato alla stella dei Bulls, Zach LaVine, due punti tramite tiri liberi, portando il vantaggio di Chicago a cinque punti. I Bulls non si sono più voltati indietro, chiudendo la partita con relativa facilità e rifilando alla squadra verde la sconfitta più pesante della stagione.

Prima di rientrare negli spogliatoi, Mazzulla ha rivolto agli arbitri un saluto infuocato.

“Non li vedevo da un po’ di tempo, quindi gli ho augurato buon Natale e buone feste”, ha scherzato Joe Mazzulla quando gli è stato chiesto quale fosse il suo messaggio post-partita agli ufficiali di gara. “Non ero sicuro di vederli prima delle vacanze”.

Missed this as I was going down to the press room. Probably the best view of what happened between Joe Mazzulla and the officials:

