Caboclo al Partizan? La risposta arriva direttamente da Venezia

“La situazione è tale e quale a quella segnalata oltre un mese fa: Bruno Caboclo è sotto contratto con l’Umana Reyer”, ha detto Federico Casarin a Il Gazzettino. “Il Partizan ci ha contattato? La vicenda adesso è gestita dai legali e se qualcuno vuole muoversi per Caboclo deve rivolgersi a loro. Ora si parla del Partizan, magari domani uscirà il nome di un altro club. La sostanza è che la situazione non è cambiata di una virgola e al momento la società non ha null’altro da dire. Quando ci saranno novità sostanziali le comunicheremo subito anche nell’interesse del club”.

La chiusura sembra netta e perciò possiamo dire che al momento Caboclo non può affatto considerarsi un giocatore di EuroLega e del Partizan Belgrado. Ripetiamo che tutto questo è comunque veramente poco professionale da parte del giocatore brasiliano perché i contratti che vengono stipulati, vanno rispettati. Da ambo le parti, quindi anche da parte dei giocatori.

Leggi anche: Leonardo Totè è la speranza tra i lunghi per il basket italiano?