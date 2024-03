Caitlin Clark ha vinto la BIG10 con un secondo tempo CLAMOROSO

Caitlin Clark è la donna del momento in NCAA: dopo aver stabilito il nuovo record All-Time di punti segnati, sia maschile che femminile, la star di Iowa questa sera ha giocato la finale della BIG10. Di fronte aveva Nebraska, e il primo tempo non è stato certo semplice. All’intervallo infatti Iowa era sotto 46-35 e Clark aveva segnato solo 4 punti, con un pessimo 2/13 al tiro e addirittura 0/9 da tre punti, lei che in stagione segna il 46.2% dei tiri da dietro l’arco.

Al rientro in campo lo spartito è però cambiato, anzi è stato proprio l’opposto. Iowa ha rimontato, riuscendo a portare la partita all’OT, mentre Clark ha dominato: tra terzo quarto, quarto quarto e supplementare, la futura prima scelta al Draft WNBA ha realizzato 30 punti tirando 10/16 dal campo e 5/8 da tre punti. All’OT, Iowa ha prevalso conquistando il titolo di Conference per la terza volta di fila, 94-89.

Per Clark, eletta MVP del torneo della BIG10 per la terza volta consecutiva, alla fine 34 punti, 12 assist, 7 rimbalzi, 3 recuperi e 7 palle perse. Ora l’appuntamento sarà col Torneo NCAA, titolo che ancora manca a Clark. Iowa ci era andata vicinissima lo scorso anno raggiungendo la prima finale della storia dell’ateneo, ma aveva perso contro LSU.