Virtus Bologna-EA7 Milano, le pagelle: Belinelli ETERNO; Lundberg e Hackett DECISIVI; Napier SOLO

La Virtus Bologna ha battuto l’Olimpia EA7 Milano nel “derby d’Italia” e ha tanti voti alti tra i suoi. Ecco di seguito le pagelle del match tra la Segafredo Virtus Bologna e l’EA7 Milano.

Virtus Bologna

Iffe Lundberg: 7. Non una serata memorabile al tiro ma, quando c’è da fare canestro, lui risponde sempre presente. Decisivo nel primo tempo e anche negli ultimi minuti con 5 punti di fila che hanno messo la parola fine sul match. Anche 5 assist per lui.

Toko Shengelia: 7. Una gara solida per il georgiano, che ha sfiorato la doppia doppia: 11 punti e 9 rimbalzi. Difende bene su Mirotic e in attacco fa il suo in maniera abbastanza continua.

Bryant Dunston: 6. Non una gara indimenticabile in attacco però in difesa c’è e si porta comunque a casa una sufficienza.

Awudu Abass: 7. Quel canestro in fadeaway sulla sirena nel quarto periodo gli è valso mezzo voto in più. Abi sta continuando a giocare gare di assoluto livello, dimostrando di essere tornato quello pre-infortuni.

Isaia Cordinier: 5,5. Gioca poco per problemi di falli ed esce anzitempo dal match proprio per questo motivo. Gli abbiamo visto fare di meglio.

Marco Belinelli: 7,5. Scava un solco praticamente da solo nel secondo quarto e per gran parte del match ha avuto più punti segnati che minuti giocati. CLONATELO.

Alessandro Pajola: 5,5. Fate copia-incolla della prestazione di Cordinier. Non abbiamo molto altro da aggiungere.

Bruno Mascolo: S.V.

Daniel Hackett: 7. Quelle due triple a inizio quarta frazione di gioco hanno respinto l’assalto disperato dell’Olimpia, dimostrando ancora una volta di avere degli attributi giganteschi.

Jordan Mickey: 6. Senza infamia e senza lode. Mette a segno 8 punti ma poco di più.

Achille Polonara: 6,5. Voto d’incoraggiamento per quei due assist per Hackett e per l’energia diffusa nel tempo concessogli.

Ante Zizic: N.E.

All. Luca Banchi: 7. Ha distribuito bene il minutaggio dei suoi giocatori, non facendo giocare nessuno più di 27 minuti, e ha vinto senza faticare troppo. Ora bisogna agguantare il 1° posto in classifica e soprattutto i playoff di EuroLega.

Olimpia EA7 Milano

Nicolò Melli: 5,5. Cerca di svegliare i suoi con una tripla da 8 metri ma non ci riesce. In difesa contiene i lunghi avversari ma ci si aspetta di più da lui.

Shabazz Napier: 7,5. Senza Napier, quest’oggi Milano avrebbe probabilmente preso un ventello. Una grande prestazione dopo quel magico game winner contro il Partizan Belgrado.

Devon Hall: 4,5. Un fantasma. Gioca 32 minuti ma quasi non ci si accorge della sue presenza in quel di Bologna. Sembra un altro rispetto a quello di venerdì al Forum.

Nikola Mirotic: 6,5. Si vede che non è ancora al top della forma ma, nonostante questo, resta comunque un fenomeno e il suo lo fa, raggiungendo agevolmente la doppia cifra.

Johannes Voigtmann: 6,5. A volte si dimentica di essere in campo ma tutto sommato è più che discreto.

Maodo Lo: 5. Non male quanto Hall perché gioca di meno ma di certo non tanto meglio…

Giordano Bortolani: S.V.

Stefano Tonut: N.E.

Giampaolo Ricci: 6. Quella tripla a fine terzo periodo ha dato un po’ di speranza a Milano.

Diego Flaccadori: 5. La scarsa forma fisica ha inciso su questa prestazione a dir poco insuffiente.

Guglielmo Caruso: S.V. Gioca solo il garbage time e segna 2 punti.

Kyle Hines: 5. Messina gli concede 11 minuti e non fa praticamente nulla, a parte catturare 1 rimbalzo.

All. Ettore Messina: 5,5. Non un’insufficienza grave perché comunque la Virtus Bologna è una squadra forte e gli mancava Shields, ma ci saremmo aspettati un’Olimpia più combattiva dopo venerdì e invece niente.