Cambia il format dell’EuroCup dalla prossima stagione

Quella che si disputerà nella stagione 2021-22 sarà una EuroCup completamente nuova. Euroleague ha annunciato infatti un format diverso dal prossimo anno per la sua seconda competizione europea. Le squadre partecipanti saranno ridotte a 20 (ora sono 24), di cui 16 avranno una licenzia triennale. Di fatto l’EuroCup diventerà quasi una competizione “chiusa”, con i restanti 4 posti che saranno assegnati tramite wild card.

Come riportato da Emiliano Carchia, la stagione regolare di EuroCup sarà divisa in 2 gironi da 10 squadre ciascuno. Le prime 8 di ogni girone di qualificheranno al turno successivo, dove si affronteranno in scontri ad eliminazione diretta dagli ottavi alla finale.

