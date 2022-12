Facundo Campazzo al momento è senza una squadra ma non sembra troppo preoccupato da questa situazione a vedere quello che ha twittato ieri sera durante il match tra Argentina e Australia.

Il playmaker di Córdoba ha lasciato Dallas qualche giorno fa perché al suo posto i Mavericks hanno preferito puntare su Kemba Walker. L’ex Real Madrid non è sembrato comunque troppo stressato da questa scelta della franchigia del Texas a vedere i tuoi di ieri sera.

Per prima cosa ha reagito al gol di Lionel Messi, valevole per l’1 a 0 Argentina in questo modo:

R2 + 🔲 hizo. — Facu Campazzo (@facucampazzo) December 3, 2022

Nel gergo dei videogiochi è il tiro a effetto. Certo, c’è sempre la grande guerra tra chi tira con il quadrato e chi con il cerchio. Campazzo sicuramente con il cerchio e ci ha voluto scherzare sopra:

“Apperò, molte persone tirano con il cerchio. Sempre alternativo. 😁”.

Che, mucha gente le pega con el círculo. Alternativa siempre. 😁 — Facu Campazzo (@facucampazzo) December 3, 2022

Il match ha proseguito il suo corso e l’Albiceleste ha rischiato di andare ai supplementari perché all’ultimo secondo l’Australia ha avuto la palla del possibile 2 a 2, ma Emiliano Martínez, detto il “Dibu”, ha compiuto un vero e proprio miracolo che ha permesso ai suoi di passare ai Quarti di Finale senza soffrire ai supplementari o peggio ai rigori.

Si dibujuuuuhgrhjn — Facu Campazzo (@facucampazzo) December 3, 2022

Nel frattempo i tifosi di tutta Europa continuano a sperare che possa tornare a giocare in EuroLega. I più speranzosi sono chiaramente i fan dell’Olimpia Milano… che avrebbero bisogno come il pane dell’ex Dallas e Denver.

Leggi anche: Italbasket, Pozzecco e Trainotti in partenza per “conquistare il pianeta Banchero”