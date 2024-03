CAPOLAVORO LAKERS! Rimonta EPICA e vittoria ai supplementari a Milwaukee senza LeBron

La guardia dei Los Angeles Lakers, Austin Reaves, si è messo in luce nella vittoria per 128 a 124 al doppio supplementare sui Milwaukee Bucks, chiudendo con una tripla-doppia e realizzando il canestro del vantaggio a meno di un minuto dalla fine.

Reaves ha messo a referto 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist in 47 minuti di gioco, mentre i Lakers hanno inaugurato a Milwaukee una serie di 6 trasferte vincendo la loro quarta gara consecutiva nonostante fossero in svantaggio di 19 punti nel quarto quarto e non fossero mai stati in vantaggio nei tempi regolamentari.

Dopo questa vittoria, i Lakers sono passati a 6-4 nelle partite senza LeBron James. I californiani hanno una percentuale di vittorie migliore (60%) con James fuori casa rispetto a quando è in campo (54,8%).

Non è realistico che questo suggerisca in alcun modo che i Lakers stiano meglio senza James. Tuttavia, questa statistica dimostra che i Lakers non sono più semplici avversari senza James. La scorsa stagione hanno ottenuto 13-14 (.481) senza di lui, contro 30-25 (.545 di vittorie) con lui.

Ora sono una squadra migliore e hanno giocatori che possono vincere le partite, a partire proprio dal sopracitato Austin Reaves, oltre che Anthony Davis e D’Angelo Russell.

