Klay Thompson ritrova il QUINTETTO degli Warriors e DOMINA i Miami Heat

Klay Thompson è stato il miglior marcatore del match con 28 punti e 6 triple contro i Miami Heat questa notte, portando i Golden State Warriors a una vittoria fondamentale per 113 a 92 mentre lottano per poter partecipare alla postseason.

Il futuro Hall-of-Famer ha ora una media di 18,4 punti a partita nel mese di marzo e ha realizzato il 41% dei suoi tentativi da dietro l’arco, mettendosi le difficoltà di inizio stagione alle spalle.

La mossa che ha contribuito a innescare la svolta di Thompson a metà stagione, però, è stata invertita a South Beach. Martedì, per la prima volta dal 14 febbraio, ha cominciato in quintetto al fianco di Steph Curry, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Draymond Green, spostando Brandon Podziemski in panchina e fornendo ai titolari di Golden State una spaziatura e un’incisività di punteggio supplementari di cui avevano bisogno.

Dopo la partita contro i Miami Heat, a Klay Thompson – che ha giocato 31 minuti contro Miami, in linea con il suo tipico tempo a disposizione dalla panchina nelle ultime settimane – è stato chiesto se il ritorno nella formazione titolare fosse diverso.

“Non proprio”, ha risposto. “Cerco solo di mantenere lo stesso approccio. Divertirmi, comunicare, ottenere ottimi risultati”.

Thompson ha tirato 11 su 20 in totale e 6 su 14 da tre punti, raccogliendo anche cinque rimbalzi e distribuendo due assist.

