Carmelo Anthony nomina il suo starting five per Team USA: Michael Jordan non c’è

Ieri sera Carmelo Anthony era tra le celebrità presenti a bordocampo a Parigi per la semifinale tra Team USA e Francia. ‘Melo è stato “omaggiato” più volte da Bogdan Bogdanovic, che proprio davanti a lui, dopo ogni tripla, ha esultato come Anthony faceva in campo, portandosi le 3 dita alla tempia. Poi per fortuna di ‘Melo gli USA hanno rimontato e vinto, la sua felicità mentre festeggia con LeBron James è stata immortalata in una bellissima foto che rappresenta passato e presente della Nazionale a stelle e strisce.

Ospite di Donatas Urbonas a BasketNews Talks, Carmelo Anthony ha stilato il migliore quintetto di Team USA prendendo tutti i giocatori che ne hanno indossato la maglia. Con un’esclusione eccellente.

“Metto me stesso, Durant, LeBron e Kobe. Michael Jordan potrebbe essere il quinto, ma nel quintetto USA non lo inserirei. Al suo posto sceglierei Charles Barkley” ha dichiarato ‘Melo.

Jordan ha giocato 30 partite con gli Stati Uniti: l’apparizione più famosa è sicuramente quella alle Olimpiadi di Barcellona con il Dream Team. Ma la leggenda dei Bulls disputò anche le Olimpiadi di Los Angeles 1984, quando era ancora un giocatore in erba a North Carolina. Stesso numero di partite di Barkley, che ha giocato con gli USA le Olimpiadi 1992 e quelle del 1996 ad Atlanta.