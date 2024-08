Bob Cousy ATTACCA Steve Kerr per lo scarso utilizzo di Jayson Tatum

Sono solo due i giocatori di Team USA che in queste Olimpiadi non sono scesi in campo per ben due volte: Tyrese Haliburton e Jayson Tatum, in entrambe le sfide contro la Serbia, nel girone e ieri in semifinale. Se Haliburton partiva già come ultimo delle rotazioni, vedere Tatum in panchina per 40′ colpisce particolarmente in quanto giocatore simbolo della squadra che ha appena vinto il titolo NBA.

Non che nelle altre tre partite che Tatum ha giocato (contro Sud Sudan, Porto Rico e Brasile) la star dei Celtics abbia fatto faville: 6.3 punti di media in quasi 20′ di utilizzo, tirando 7/15 dal campo e 0/3 da dietro l’arco. Gli zero minuti contro la Serbia hanno però fatto andare su tutte le furie Bob Cousy, leggenda di Boston che proprio oggi ha compiuto 96 anni.

Intervistato dal Boston Globe, Cousy si è scagliato contro il CT di Team USA, Steve Kerr: “Tatum è sulla cover di Sport Illustrated questo mese. Ogni esperto che ho letto ultimamente lo ha scelto nella sua Top 5 e alcune volte anche come numero uno del f*****o mondo. Ora Kerr sta dicendo al mondo che non è d’accordo. In una partita di 40 minuti, se non trovi 5 minuti per far giocare un membro della squadra senza che questo ti danneggi… Quando Kerr aveva fatto la stessa cosa la scorsa settimana, non c’era pericolo di perdere la partita, mentre stavolta erano sotto di 17 e si doveva preoccupare di non perdere la gara. E poi non far alzare Tatum dalla panchina… Per me deve avere qualche pregiudizio nei confronti dei Celtics”.

Jayson Tatum è uno dei tre giocatori di Boston che fanno parte del roster degli USA, insieme a Jrue Holiday e Derrick White. Gli altri due hanno sempre giocato (tranne Holiday che in una partita è stato out per un piccolo infortunio), quindi è sicuramente improbabile che Kerr ce l’abbia davvero con i Celtics.

Leggi anche: Carmelo Anthony nomina il suo starting five per Team USA: Michael Jordan non c’è