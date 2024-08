Joel Embiid ha detto che alle Olimpiadi 2028 potrebbe giocare col Camerun

Joel Embiid sarà l’uomo della finale olimpica di domenica tra USA e Francia. Non tanto perché è un giocatore primario per gli americani, sono in molti ad essergli davanti nelle gerarchie, bensì per tutta la storia del passaporto francese preso e poi messo da parte. Durante il torneo olimpico i tanti tifosi transalpini presenti alle partite prima a Lille e poi a Parigi non hanno mancato di far notare ad Embiid il proprio disappunto, ricoprendolo di fischi ogni volta che toccava palla. Dal canto proprio il giocatore non si è mai tirato indietro, divertendosi nella provocazione anche ieri sera, dopo aver centrato la finale.

Ma spesso ci si dimentica che Embiid ha anche un terzo passaporto, quello del Camerun, ottenuto alla nascita. In Africa il giocatore dei Philadelphia 76ers è rimasto fino ai 16 anni, prima in trasferirsi negli Stati Uniti per perseguire una carriera nel basket. Prima delle Olimpiadi, in un’intervista al New York Times, Joel Embiid aveva detto che avrebbe volentieri partecipato ai Giochi di Parigi col Camerun, se solo si fosse qualificato. Una bugia facile da individuare visto che il Camerun ha mancato il pass per le Olimpiadi il mese scorso al Preolimpico, mentre Embiid ha scelto Team USA diversi mesi fa.

Intervistato da Ron Kroichick del San Francisco Chronicle, Embiid ha dato una risposta sorprendente sulle sue intenzioni per le prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028. “È stata una bellissima esperienza. È stato faticoso rimanere per un po’ di settimane lontano da casa, ma questo gruppo lo ha reso semplice. Parigi è una bella città, la prossima sarà Los Angeles. Magari parteciperò non con Team USA, ma con il Camerun” ha detto la star dei Sixers.

Ennesima provocazione verso i francesi? Verità? Dovremo aspettare qualche anno per dirlo con certezza. “I francesi mi fischiano? Io rispondo loro per le rime e dico di succhiarmelo” ha poi detto Embiid.