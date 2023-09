Caso Porter Jr: la sorella della fidanzata promette vendetta, e c’è da aver paura

Nelle scorse ore Kevin Porter Jr, giocatore degli Houston Rockets, è stato arrestato a New York per aver picchiato la fidanzata, l’ex giocatrice WNBA Kysre Gondrezick. La ragazza avrebbe riportato lacerazioni facciali e dolori al collo.

Mentre si attendono sviluppi giudiziari sulla questione e forse anche una sanzione della NBA (che può punire anche comportamenti extra-campo), è arrivato via Instagram il messaggio minatorio della sorella di Gondrezick. Kalabryna Gondrezick-Haskins ha taggato Porter e lo ha esplicitamente minacciato: tra i tanti insulti, c’è un “Non puoi pensare di toccare mia sorella e non venire toccato”. Ma anche: “Dovrai pregare di essere ancora in grado di camminare, per non dire giocare a basket”.

La stessa Kalabryna non è esattamente una persona tranquilla, quindi le minacce a Porter Jr sono da prendere abbastanza seriamente. Nel 2021, la ragazza aveva picchiato il suo fidanzato, il quarterback della NFL Dwayne Haskins, facendogli perdere un dente e lacerandogli il labbro. Il tutto era accaduto a Las Vegas, dove i due si erano recati ufficialmente per “celebrare il proprio amore”.