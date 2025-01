Valerio Antonini chiama Abi Abass: “Doveva venire a Trapani, il basket non è roba per Dubai”

Nelle scorse ore, ospite di Sport Club su E-TV, Awudu Abass ha parlato in maniera sibillina della sua mancata conferma alla Virtus Bologna la scorsa estate. “Non ho visto tutta questa voglia di tenermi” ha detto l’azzurro, che poi ha firmato con il Dubai Basketball Club, società che milita in Lega Adriatica dove è attualmente 4° in classifica con un record di 12-5. Leggendo le parole di Abass, Valerio Antonini ha commentato l’intervista sui social confermando di fatto una trattativa tra il giocatore e la sua Trapani Shark la scorsa estate.

“Caro Awudu, dovevi venire a Trapani quando chiamammo per firmare quel giorno di Luglio… a Dubai per vivere alla grande sono d’accordo, ma il Basket non è per loro. Torna in Italia!” ha scritto Antonini su X.

A Dubai, Abass sta mantenendo 12.4 punti e 5.1 rimbalzi di media, tra i migliori giocatori di Dubai. Un ritorno in Italia a questo punto della stagione è assai improbabile, anche se Trapani è ancora attenta sul mercato dopo il mancato arrivo di Dame Sarr. L’anno prossimo mai dire mai…