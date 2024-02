Charlotte cede Gordon Hayward agli Oklahoma City Thunder

Gordon Hayward era uno dei nomi più caldi in vista della trade deadline NBA di oggi, e infatti alla fine gli Charlotte Hornets lo hanno ceduto agli Oklahoma City Thunder, come riportato da Shams Charania. Gli Hornets, che inizialmente chiedevano una scelta del primo turno al Draft, si sono accontentati di Tre Mann e Davis Bertans.

Hayward, 34 anni il prossimo mese, quest’anno sta mantenendo 14.5 punti di media anche se è dall’annata 2017-18 (a Boston) che non disputa più di 52 partite in una singola stagione. Il giocatore, che guadagna 31.5 milioni di dollari, è in scadenza in estate.

Ad OKC, Gordon Hayward rinforzerà il reparto esterni che può già contare su talenti come Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander. I Thunder attualmente sono primi ad Ovest con un record di 35-16, al pari di Clippers e Timberwolves.