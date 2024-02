Philadelphia ci crede ancora: preso Buddy Hield, a Indiana due giocatori e scelte

I Philadephia 76ers credono ancora di poter arrivare fino in fondo in questa stagione, nonostante l’infortunio di Joel Embiid. Inizialmente si temeva che il centro avrebbe saltato il resto della stagione, ma dopo l’operazione al ginocchio le notizie sono state più confortanti. Embiid salterà comunque più di un mese e probabilmente lo rivedremo verso aprile, ma nel frattempo i Sixers hanno comunque deciso di rinforzare il roster nell’ultimo giorno di mercato. Da Indiana hanno preso Buddy Hield, cedendo ai Pacers Marcus Morris, Furkan Korkmaz e tre scelte future del secondo turno al Draft.

Morris e Korkmaz erano in procinto di lasciare Philadelphia e troveranno sicuramente più spazio a Indianapolis. I Sixers dalla loro aggiungono uno dei migliori tiratori NBA, che in questa stagione sta mantenendo 12.0 punti di media col 38% da tre punti.

The Indiana Pacers are trading Buddy Hield to the 76ers for Marcus Morris, Furkan Korkmaz and three second-round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024