Kevin Pangos verso il taglio? La risposta di Ettore Messina

Prima della partita tra Milano e Monaco, ha tenuto banco la decisione di Ettore Messina di escludere Kevin Pangos dai convocati per scelta tecnica. Non solo: il canadese non era presente al Forum nemmeno in borghese, a guardare la partita. Questi due elementi hanno gettato ulteriori ombre sul futuro a Milano di Pangos, che già in estate era sembrato vicinissimo all’addio. Ovviamente in conferenza stampa una delle prime domande a Messina è stata anche su questo.

Il tecnico dell’Olimpia Milano però ha frenato, allontanando almeno per il momento l’ipotesi del taglio.

“L’esclusione di Pangos? Scelta tecnica, vedremo più avanti se definitiva. Intervenire sul mercato non è mai semplice, l’importante al momento è che quelli che ci sono giochino con l’atteggiamento giusto” ha dichiarato Messina.

L’allenatore dell’Olimpia è comunque stato piuttosto positivo nonostante la quarta sconfitta di fila, sottolineando proprio l’atteggiamento della squadra.

Fonte: Sportando