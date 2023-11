Serge Ibaka: “Giocare in Europa è più difficile che in NBA”

Qualche mese fa avevano fatto discutere le parole di Luka Doncic, che aveva dichiarato come segnare in NBA sia per lui più facile rispetto all’EuroLega. Un’opinione simile ce l’ha anche Serge Ibaka, che quest’anno è tornato in Europa al Bayern Monaco dopo essere stato per tante stagioni uno dei migliori difensori oltreoceano, soprattutto agli Oklahoma City Thunder. Il lungo congolese, 11.4 punti e 5.9 rimbalzi di media in EuroLega col Bayern, ha spiegato perché pensi che giocare in Europa sia più difficile che in NBA.

“Il basket europeo sta migliorando molto. Per me è addirittura più difficile giocare qui rispetto alla NBA. In NBA a volte puoi riposarti un po’ in difesa, quando c’è un avversario che gioca in uno contro uno. Qui in Europa non è così, devi essere sempre concentrato” ha dichiarato Ibaka a BasketNews.