Chris Banchero ha segnato il primo tiro da 4 punti della storia del basket professionistico

Ha debuttato oggi il tiro da 4 punti in un campionato professionistico, quello delle Filippine. Il primo canestro di questo tipo è stato segnato da Chris Banchero, cugino del più famoso Paolo, durante la partita tra Meralco e Magnolia nella PBA Governors’ Cup.

Inizialmente la Federazione filippina aveva sperimentato questa nuova regola negli ultimi 2 All Star Game. Da oggi è invece una realtà concreta: la linea da 4 punti è stata fissata a 8.25 metri dal canestro (quella da 3 punti a 6.75 metri).

Da diversi anni si parla della possibile aggiunta del tiro da 4 punti in competizioni ufficiali. Le Filippine lo hanno fatto, il mondo osserva interessato i risultati di questo esperimento.

The first EVER 4-point shot 🤯

Chris Banchero with the first 4-point shot in the PBA Season 49 Governors’ Cup!pic.twitter.com/c2GQ89Ayfe

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 18, 2024