Il Real Madrid ha guadagnato una cifra ASSURDA con i buyout negli ultimi 10 anni

Il Real Madrid è sempre e da sempre uno dei migliori club del basket europeo, in lotta per l’EuroLega praticamente ogni anno. Per questo attira a sé i migliori giocatori che passano per il Vecchio Continente, una quantità di talento che gli ha permesso di vincere per 11 volte l’EuroLega (3 negli ultimi 9 anni).

Ma spesso le stelle del Real, dopo qualche anno, raggiungono un livello tale da attrarre le franchigie NBA. L’ultimo caso è quello di Guerschon Yabusele, che nonostante un ultimo anno di contratto con i Blancos ha firmato con i Philadelphia 76ers. Ovviamente per liberare i giocatori sotto contratto, le squadre NBA devono pagare un buyout: nel caso di Yabusele 2.5 milioni di euro.

Calcolando tutte le stelle che negli ultimi 10 anni hanno lasciato Madrid per la NBA, è emerso che il Real ha incassato oltre 20 milioni di euro solo dai buyout. Il più alto, di gran lunga, è stato quello pagato dai Denver Nuggets per assicurarsi Facundo Campazzo nel 2020: 6 milioni di euro. Seguono i 3 milioni versati dai Philadelphia 76ers nelle tasche del Real per Sergio Rodriguez e quelli per Usman Garuba da parte degli Houston Rockets. In terza posizione, a pari-merito, Yabusele e Nikola Mirotic, a quota 2.5 milioni di euro. Infine Luka Doncic (2 milioni di euro) e Gabriel Deck (1.3 milioni di euro).

Nella lunga lista di ex Blancos volati in NBA, solo Luka Doncic ha avuto una carriera duratura oltreoceano. L’augurio per Yabusele è di riuscire a invertire questa tendenza.