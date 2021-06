Chris Paul può essere considerato la miglior point guard di sempre, secondo Mike Malone

Il protagonista assoluto di Gara-4, che è valso lo sweep e le Finali di Conference, per i Phoenix Suns è stato Chris Paul. Il veterano, che ha trascinato la franchigia per tutta la stagione, ha segnato 37 punti con 14/19 al tiro, rivelando dopo la partita che il segreto del suo ottimale stato di forma sarebbe una nuova dieta vegana.

CP3 ha mantenuto 25.5 punti e 10.3 assist di media nella serie contro Denver, giocata per intero senza i problemi fisici avuti invece nel primo turno contro i Lakers. Al termine di Gara-4 per Paul si sono sprecati i complimenti, ovviamente, ma il più grande forse è arrivato da Mike Malone, coach dei Nuggets.

“Chris Paul può tranquillamente essere considerato la migliore point guard di sempre” ha dichiarato Malone.

