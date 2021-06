VIDEO NBA – L’espulsione di Nikola Jokic in Gara-4 contro i Suns

Non è stata sicuramente una serata facile per Nikola Jokic e i Denver Nuggets in Gara-4: la franchigia ha subito uno sweep per mano di Chris Paul e dei Phoenix Suns, con l’MVP che è stato espulso nel terzo quarto per un Flagrant 2 ai danni di Cameron Payne. Evidentemente nervoso per il risultato e l’arbitraggio, Jokic ha “calato la mannaia” sulle braccia di Payne che era in possesso della palla, rimediando l’espulsione. L’azione del serbo ha quasi causato una rissa, con Devin Booker che si è scagliato contro Jokic: i due sono dovuti essere separati.

Jokic è diventato solo il secondo MVP delle ultime 25 postseason ad essere espulso.

È la quarta espulsione in carriera per Nikola Jokic.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.