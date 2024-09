Christian Koloko può essere la prima firma dell’offseason dei Lakers

L’offseason NBA si sta per concludere, tra poche settimane inizieranno i training camp per preparare la stagione 2024-25. Nonostante questo, le aggiunte dei Los Angeles Lakers nella free agency ancora in corso sono ad oggi zero. I giallo-viola, come spesso è capitato negli ultimi anni, nonostante vengano considerati possibili protagonisti sul mercato finiscono per rimanere immobili e confermare solo alcune colonne portanti del roster, quest’estate LeBron James. La prima firma dell’offseason potrebbe arrivare a metà settembre, secondo Shams Charania i Lakers sarebbero infatti i favoriti per firmare il lungo Christian Koloko.

Koloko non è esattamente una star: scelto con la #33 al Draft 2022, in NBA ha finora disputato solo 58 partite nella sua stagione da rookie con i Toronto Raptors. Nel gennaio 2024 è stato però tagliato a causa di alcuni coaguli del sangue che ne mettevano a repentaglio il resto della carriera. Nel 2016 Chris Bosh fu costretto a ritirarsi per un problema simile. L’eventuale firma di Koloko con i Lakers sarebbe quindi una buona notizia anche da quel punto di vista: vorrebbe dire che il giocatore ha superato questo ostacolo fisico.

Oltre ai Lakers, su Christian Koloko ci sarebbero anche Clippers, Spurs e gli stessi Toronto Raptors.