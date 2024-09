La maglia dell’esordio in Summer League di Bronny James venduta a una cifra ASTRONOMICA

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’asta per la maglia indossata da Bronny James nella sua prima partita di Summer League.

Non si tratta della canotta usata per l’esordio ufficiale in NBA e Bronny è “solamente” una scelta arrivata alla fine del secondo giro. Nonostante ciò, il fatto che giocherà insieme al padre LeBron ha creato una enorme attesa su di lui. Per questo motivo la canotta è arrivata a un prezzo astronomico. L’utente che se l’è aggiudicata ha sborsato addirittura 38.400 dollari mentre le previsioni parlavano di una cifra finale fra i 10 e i 15mila dollari.