Jenn Tran ci prova pubblicamente con Max Strus, lui non si fa trovare impreparato

Jenn Tran è un nome che probabilmente ai più risulterà sconosciuto: si tratta di una ragazza che negli ultimi 2 anni si è affermata come personalità televisiva statunitense per via della sua partecipazioni ad alcuni programmi popolari: The Bachelor e The Bachelorette, due reality show a tinte rosa, e Dancing With The Stars. La ragazza, nativa del New Jersey, ha origini asiatiche ed è appunto diventata la prima asiatica-americana ad avere un ruolo predominante nello show The Bachelorette, che va in onda dal 2003.

Tran ha conquistato popolarità anche nel mondo NBA nelle ultime ore, grazie ad una vera e propria dichiarazione nei confronti di Max Strus, tiratore dei Cleveland Cavaliers. Precedentemente la ragazza aveva dichiarato di avere una passione per Jayson Tatum, ma di aver cambiato la sua “celebrity crush” di recente.

Max Strus, se sei là fuori e sei single, io sono qui e sono pronta… Mi piace molto il basket.

Parole che non ci hanno messo molto ad arrivare a Strus. Nel giro di pochissimo tempo il giocatore ha iniziato a seguire Tran su Instagram, e chissà se in futuro i due non diventino davvero una coppia…