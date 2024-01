Christian Koloko, carriera a rischio per un problema al sangue

La carriera di Christian Koloko è a forte rischio.

Il centro camerunense ha subito il taglio da parte dei Toronto Raptors, dopo che in Canada sono arrivati tre nuovi giocatori (Bruce Brown, Jordan Nwora e Kira Lewis) nell’ambito della trade che ha portato Pascal Siakam agli Indiana Pacers. Quest’anno Koloko non ha ancora mai giocato, ufficialmente per dei problemi respiratori. Adesso, invece, è venuto fuori che a tenerlo in infermeria sarebbe un problema di coagulazione del sangue.

La presenza di questi grumi ha spinto la NBA a inserirlo nel Fitness-to-Play Panel, un programma che monitora i giocatori che hanno problemi più gravi di un semplice infortunio. Al momento Koloko non può giocare né allenarsi con alcuna franchigia e sembra che la sua carriera possa interrompersi bruscamente.

Scelto al Draft 2022 con la 33a chiamata, Koloko lo scorso anno ha disputato 58 partite a Toronto con quasi venti partenze nello starting five ed è sceso in campo 12 volte con l’affiliata di G-League. Sembrava che il prodotto di Arizona dovesse firmare un nuovo contratto proprio la squadra della lega di sviluppo per restare nell’orbita dei Raptors che sui suoi mezzi atletici puntano molto. Al momento però la cosa non avverrà, almeno finché Koloko non risolverà i suoi problemi di salute e riceverà l’ok al ritorno sul parquet.