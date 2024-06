EA7 Milano, il punto sul reparto lunghi: piace molto Ousmane Diop

L’Olimpia Milano tra pochi giorni affronterà nelle finali Scudetto la Virtus Bologna per il quarto anno consecutivo, alla ricerca del campionato numero 31 della propria storia. Nel frattempo però l’EA7 non può non pensare anche al mercato, ormai aperto: le squadre non più in corsa per un trofeo hanno da giorni iniziato ad ufficializzare i nuovi acquisti. Milano, dal canto proprio, ha già la sicurezza di firmare Josh Nebo per la prossima stagione ed è praticamente fatta anche per Nenad Dimitrijevic in cabina di regia.

In questi giorni il focus è proprio sul reparto lunghi. Entrerà come detto Nebo, ma a Milano piace molto anche Ousmane Diop della Dinamo Sassari. Il lungo italo-senegalese è in trattativa con l’Olimpia, che secondo BasketNews gli avrebbe già fatto un’offerta. Classe 2000, Diop ha segnato 11.5 punti di media nell’ultima stagione LBA.

Per quanto riguarda le uscite invece sicuramente partiranno Alex Poythress e Johannes Voigtmann, probabilmente anche Kyle Hines lascerà. Ismael Kamagate, negli ultimi mesi in prestito a Derthona, rimarrà un altro anno in Piemonte disputando la BCL. Infine la questione Nicolò Melli, che com’è risaputo è in scadenza di contratto e piace molto al Partizan Belgrado, ma non solo. Secondo BasketNews, anche il Fenerbahçe di Jasikevicius avrebbe espresso interesse nel lungo azzurro, che coi gialloblu ha già giocato dal 2017 al 2019. Nei giorni scorsi il capitano di Milano era stato accostato anche al Trapani Shark, in caso di promozione in Serie A.