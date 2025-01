Situazione CRITICA a Los Angeles: brucia la casa di JJ Redick, Lakers-Hornets viene rinviata

Gli incendi che da qualche giorno stanno imperversando a Los Angeles hanno il loro impatto anche sulla NBA. JJ Redick è il primo nome noto ad esserne colpito direttamente: come tante altre celebrità, oltre ovviamente a migliaia di persone comune, il coach dei Lakers ha perso la propria casa tra le fiamme. Vista la situazione di estrema emergenza, la NBA ha annunciato che il match tra Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, in programma alla Crypto.com Arena questa notte, verrà rinviato a data da destinarsi.

Domenica, alle 4.30 ora italiana, Lakers e Clippers dovrebbero giocare in casa in contemporanea, rispettivamente contro ancora gli Hornets e gli Spurs. Da vedere se la NBA deciderà di postporre anche quelle due partite per questioni di sicurezza.

Tragic fires in L.A. have impacted so many, including Lakers personnel such as head coach JJ Redick who lost his home. 🙏🏽 https://t.co/fTbO0NEgST — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2025

Gli incendi che hanno colpito Los Angeles negli ultimi giorni, e che non sembrano vicini a spegnersi, hanno finora causato almeno 5 morti, mentre sono quasi 200.000 gli sfollati. Tra questi anche la famiglia di Kawhi Leonard: nelle scorse ore la star dei Clippers aveva lasciato temporaneamente la squadra per stare vicino ai suoi cari, tuttora non si sa quando tornerà a disposizione.