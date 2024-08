Kyle Guy, che ha trascorso tre stagioni in NBA con i Miami Heat e i Sacramento Kings, si è ritirato dalla pallacanestro all’età di 26 anni.

Guy tornerà alla sua alma mater, l’Università della Virginia, come mentore/assistente speciale per lo sviluppo degli atleti, ha annunciato la scuola in un comunicato stampa di mercoledì.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Kyle e alla sua famiglia a Charlottesville”, ha dichiarato l’allenatore della Virginia maschile Tony Bennett. “Kyle non è solo uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato, ma anche uno dei migliori giovani che abbia mai conosciuto. Avrà un impatto immediato sul nostro programma, lavorando con i nostri giocatori e condividendo l’esperienza e il fuoco competitivo che ha acquisito nel corso della sua carriera collegiale e professionale”.

Anche Kyle Guy ha rilasciato una dichiarazione nel comunicato.

“C’ville sono tornato! Voglio ringraziare sinceramente l’allenatore Bennett e Carla Williams per avermi dato l’opportunità di tornare e iniziare questo prossimo capitolo della mia vita. Non è stata una decisione facile per me, ma sapendo quanto amore ho per questa cultura e questa comunità, ho capito dove dovevo stare con la mia famiglia. Sono entusiasta di aiutare questa squadra e l’Università in qualsiasi modo necessario. Sono anche entusiasta che i miei figli vedano che il lavoro non si ferma mai! Fallite di più!”.

