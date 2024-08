La Francia la sfanga anche con la Germania e vola in finale alle Olimpiadi

Francia 73 – Germania 69

(18-25, 15-8, 23-17, 17-19)

Non ha mai convinto, eccezion fatta per le primissime amichevoli. Sta vivendo una profonda frattura tra il tecnico Collet e parte del roster. Ha avuto bisogno di più di qualche fischio favorevole durante l’arco del torneo. Ma alla fine la Francia ha un range di soluzioni incredibilmente ampio e una fisicità media fuori portata per gran parte degli avversari. Il resto lo fa il pubblico di casa e così l’Equipe de France raggiunge il suo obiettivo: giocherà la finale per l’oro delle Olimpiadi casalinghe.

Cade anche la Germania che meno di una settimana fa, nella fase a gironi, aveva messo a nudo tutti i limiti dei transalpini. Ai tedeschi non basta una ottima partenza con cui sfiorano già la doppia cifra di vantaggio nel primo periodo. I padroni di casa la mettono sul piano dell’energia con i vari Lessort, Yabusele e Cordinier che sguazzano in questo contesto, limitando gli ingranaggi offensivi della truppa di Herbert. Serve anche qualche lampo di Wembanyama per impattare a quota 33 al rientro negli spogliatoi.

A metà terzo periodo Batum firma il sorpasso, il match resta in equilibrio ma i tedeschi sparacchiano dall’arco, soffrendo anche Fournier. Allungo francese sul +10 grazie alla classe operaia, interpretata da un commovente Lessort (che relega Gobert a un’altra serata da comparsa con soli 5 minuti sul parquet) e da Ntilikina. Finalmente entra qualche tripla nel finale ai tedeschi che spaventano Bercy affacciandosi sul -2 a 38″ dalla fine. La Francia non segna nell’azione successiva ma vince la lotta a rimbalzo e munge il cronometro, ritrovandosi a +3 con 12″ da giocare dopo l’1/2 di Wemby. Sulla rimessa successiva Schroder viene mandato in lunetta e fa anch’egli 1/2, di fatto condannando i suoi alla sconfitta. Cordinier invece non trema e sigla il +4 che costringe la Germania a un’inutile preghiera da centrocampo.

TABELLINI

Francia: Ntilikina 5, Batum 9, Albicy, Yabusele 17, Cordinier 16 (7 rimb), Fournier 5, De Colo, Lessort 10, Gobert, Wembanyama 11 (7 rimb), Coulibaly n.e., Strazel. Coach: Collet.

Germania: Bonga 7, Da Silva, Lo, Giffey, Weiler-Babb 5, Voigtmann 6, F. Wagner 10, Theis 8 (11 rimb, 6 ass), M. Wagner 4, Schroder 18, Thiemann 3, Obst 8. Coach: Herbert.

STATISTICHE COMPLETE