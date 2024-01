Clamoroso Scafati: rottura con David Logan in vista?

L’ufficio stampa della Givova Scafati ha appena diramato un comunicato con cui annuncia l’improvvisa partenza, direzione Stati Uniti, di David Logan, senza alcuna richiesta nè preventivo assenso alla base.

Nel comunicato è specificato che il giocatore ha semplicemente lasciato un messaggio whatsapp al direttore sportivo e al general manager per avvisarli, bypassando dunque la procedura autorizzatoria prevista e osservata in analoghe situazioni dagli altri tesserati.

“Nei confronti dell’atleta, regolarmente sotto contratto ed in attesa di valide motivazioni in merito, la società si riserva comunque di adottare ogni necessario provvedimento, a tutela della propria immagine e nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti” si legge in chiusura di comunicato.

Scafati è nel miglior momento della stagione dopo la vittoria casalinga sulla sirena contro Treviso che ha regalato la 7a posizione in classifica e una salvezza ormai ipotecata.

Duro colpo, dunque, per la compagine salernitana, costretta al pugno duro nei confronti del fuoriclasse che ha incantato il PalaMangano negli ultimi due anni a suon di prestazioni eroiche, come l’indimenticabile quarto periodo contro Brescia nell’ultima di campionato della passata stagione.

David Logan ha meditato a lungo questa estate sulla scelta di chiudere la carriera, ma ha deciso di rinnovare in maglia gialloblu per un altro (e ultimo) anno, continuando a garantire un apporto di rilievo alla causa.

Dopo questo episodio, se la separazione con Scafati dovesse essere formalizzata, la LBA potrebbe dire addio ad uno dei migliori americani dell’ultimo decennio passati nel nostro campionato.

