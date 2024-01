Shabazz Napier sul ritorno a Milano: “Mai avuto nulla contro l’Olimpia”

Shabazz Napier a dicembre ha completato un clamoroso ritorno all’Olimpia Milano dopo la separazione dell’estate 2023 e qualche mese alla Stella Rossa. Il playmaker americano, vincitore dello Scudetto l’anno scorso, non si è mai ambientato in Serbia, né con Dusko Ivanovic né con Giannis Sfairopoulos. Nonostante questo è stato molto sorprendente vederlo tornare a Milano, proprio dopo aver polemizzato a distanza con Ettore Messina in seguito ad alcune dichiarazioni del coach biancorosso.

“Ci sono stati molti rumors prima del mio ritorno, ma la svolta c’è stata dopo la partita contro il Real Madrid a Belgrado. Il giorno dopo il mio agente ha chiuso l’accordo con Milano. Tornare è stata per me una decisione facile” – ha spiegato Napier a URBONUS Podcast. – “Non ho mai avuto nulla contro Milano. È una bella città, l’organizzazione è superba con un grande allenatore e bravi compagni con cui mi trovo molto bene. È fantastico continuare con l’Olimpia, abbiamo già vinto insieme, speriamo di finire bene anche questa stagione“.

In queste prime partite in biancorosso, Shabazz Napier sta segnando 11.2 punti di media in EuroLega con 4.3 assist.