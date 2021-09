Clasico e Supercoppa: Sergio Llull manda in paradiso il Real Madrid

Primo trofeo stagionale in bacheca per il Real Madrid, che ha vinto in finale della Supercoppa Spagnola il Clasico contro il Barcellona. 88-83 il risultato finale con Sergio Llull MVP, autore di 23 punti in 20′ nello stesso palazzetto in cui, nel 2017, si ruppe il crociato.

Sergio Llull suffered an ACL rupture in the Santiago Martin arena in August 2017 during a Spanish national team game

Tonight, he led Real Madrid to the SuperCup title and won MVP in the same gympic.twitter.com/Oo47iCbS06

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 12, 2021