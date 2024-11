Cleveland INFERMABILE nonostante i tantissimi infortuni!

I Cleveland Cavaliers hanno fatto la storia dell’NBA con la vittoria per 128 a 114 sugli Charlotte Hornets. Con questa vittoria, i Cavs sono diventati solo la quarta squadra nella storia dell’NBA a iniziare la stagione regolare con 15-0. Nonostante il record di imbattibilità, Cleveland ha avuto a che fare con una buona dose di infortuni all’inizio della stagione, dimostrando che le scelte più difficili richiedono la volontà più forte.

Prima della partita, i Cavs erano privi di 4 giocatori per infortunio, tra cui i giocatori chiave Max Strus (caviglia), Sam Merrill (caviglia) e Donovan Mitchell (riposo). Ma al termine della gara, Cleveland ha accumulato altri tre infortuni. Isaac Okoro e Dean Wade hanno riportato distorsioni alla caviglia sinistra e nessuno dei due è potuto tornare in campo per i Cavs.

Ancora più preoccupante è il fatto che la guardia superstar Darius Garland sia stato visto indossare un cuscinetto termico nella parte bassa della schiena. Fortunatamente, Garland ha potuto giocare nonostante il mal di schiena, concludendo la partita con 25 punti e 12 assist.

Nel post-partita l’allenatore di Cleveland, Kenny Atkinson, ha dichiarato a ClutchPoints che Garland sembrava stare bene. Tuttavia, i fastidiosi problemi alla schiena hanno già afflitto Garland in passato. Quindi, se da un lato Garland può stringere i denti e giocare con la schiena indolenzita, dall’altro i numerosi infortuni che i Cavs hanno subito durante la loro storica vittoria hanno messo un freno alla situazione.

