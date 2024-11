Virtus Bologna, Banchi striglia i suoi: “Qualcuno non ha ancora capito cosa significa questa maglia”

La Virtus Bologna ha vinto la settima partita su otto in campionato. Le V Nere hanno battuto Sassari 95-85, ritrovando il successo dopo il ko della settimana precedente con Varese.

Decisivo il terzo periodo, in cui Luca Banchi ha dato spazio ai “titolarissimi”, compreso quell’Alessandro Pajola che aveva inizialmente deciso di preservare. In conferenza stampa il coach ha elogiato il suo playmaker, così come ha fatto Marco Belinelli. Parlando di Pajo, però, il tecnico toscano ha anche sottolineato l’approccio diametralmente opposto di altri suoi giocatori.