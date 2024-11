LaMelo Ball, multa SALATISSIMA per aver usato un termine omofobo nell’intervista post-partita

LaMelo Ball sta vivendo un grandissimo inizio di stagione e anche nell’ultima partita contro i Milwaukee Bucks ha fatto la differenza, realizzando 26 punti e segnando i due tiri liberi che hanno permesso ai suoi Charlotte Hornets di vincere di misura. Dopo la partita, a bordocampo per la consueta intervista post-gara, LaMelo si era lasciato scappare una frase che aveva subito fatto il giro dei social: “We loaded up, no homo, but that’s what we wanted, put a hand up and lived with the result”. La frase è difficilmente traducibile senza perderne il doppio senso, ma Ball stava parlando di come concedere l’ultimo tiro piazzato a Giannis Antetokounmpo si sia rivelata la scelta vincente. Quel “no homo” è ciò che ha reso la frase ambigua, si tratta infatti di un modo dire per sottolineare che l’espressione precedente (in questo caso “we loaded up”) non sia stata utilizzata in maniera “omosessuale”. Un’espressione omofoba, anche se in questo contesto probabilmente nella testa di LaMelo Ball l’offesa non era contemplata.

La NBA ha così deciso di sanzionare Ball per il linguaggio utilizzato davanti alle telecamere. E non di poco: la star degli Hornets dovrà pagare 100.000 dollari di multa. Si tratta di un importo particolarmente alto. In passato era già capitato che alcuni giocatori usassero l’espressione “no homo” nelle interviste, ma mai erano stati multati di una cifra così alta: l’ultimo, Cam Thomas l’anno scorso, aveva dovuto pagare “solo” 40.000 dollari.