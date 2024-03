NBA: perché non conviene a nessuno arrivare primi ad Ovest

Tutte le stagioni NBA hanno visto una lotta all’ultima partita per aggiudicarsi il primo posto nella rispettiva Conference da parte di tutte le franchigie, ma forse questa stagione farà eccezione e la celebre ed infausta pratica del tanking potrebbe non essere un’esclusiva delle franchigie peggio posizionate in classifica: se ad Est comandano i Boston Celtics con ampio margine (8.5 partite di vantaggio sui Bucks, secondi), ad Ovest ci sono almeno 4 franchigie in lotta per la vetta, con Thunder, Timberwolves, Nuggets e Clippers racchiuse in 2.5 lunghezze.

Al momento, in cima c’è la sorpresa Oklahoma City con un record di 42 vittorie e 18 sconfitte, a seguire i Minnesota Timberwolves, appaiati ai Denver Nuggets (42-19), mentre i Los Angeles Clippers inseguono a quota 39-20: la prima posizione darebbe sì il vantaggio del fattore campo per quasi tutte le serie di playoff, ma il rischio più grande sarebbe quello di affrontare squadre come Los Angeles Lakers o Golden State Warriors al primo turno, compagini che hanno fenomeni generazionali in grado di ribaltare qualsiasi pronostico.

Su questa lunghezza d’onda è, ad esempio, la guardia dei Nuggets Kentavious Caldwell-Pope, ex compagno proprio di LeBron James ai Lakers, che, intervistato dopo la gara con i gialloviola vinta da Denver per 124-114, ha dichiarato che nessuno vorrebbe incontrare Lakers o Warriors al primo turno di playoff.

Tutti sappiamo delle difficoltà dei roster delle due squadre, ma sappiamo come Steph Curry e LeBron James ci hanno spesso abituati a cavalcate leggendarie nei playoff, qualsiasi fosse stato l’andamento della regular season precedentemente disputata: che sia la prima volta nella storia che vedremo del tanking per non arrivare primi?

Attualmente i Lakers occupano la decima posizione nella Western Conference (33-29), subito dietro agli Warriors (32-28) con ancora una ventina di gare di regular season da giocare ancora tutto è possibile.

