Coach Menetti dopo la vittoria contro la Fortitudo: “Due punti molto importanti e meritati, vittoria di squadra in cui ognuno ha portato il suo mattoncino”

Le parole di coach Menetti dopo il successo interno contro la Fortitudo, arrivato nonostante l’assenza della star di casa David Logan:

“Due punti molto importanti e meritati per com’è andata la partita, perché anche sotto di 10 abbiamo continuato a macinare gioco. Abbiamo avuto coraggio, come dimostra Piccin: quando un giovane gioca con questa personalità il merito è suo ma anche del gruppo per come lo protegge. È stata una vittoria di squadra, in cui ognuno ha portato il suo mattoncino.”

