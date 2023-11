Coach Mike Malone e Nikola Jokic ESPULSI nel 1° tempo di Nuggets-Pistons

I Denver Nuggets hanno dovuto affrontare una situazione unica contro i Detroit Pistons: hanno giocato la maggior parte della partita senza il loro allenatore e la loro stella più importante. Coach Mike Malone e Nikola Jokic sono stati entrambi espulsi durante il primo tempo dopo aver preso due falli tecnici ciascuno.

Mike Malone è stato espulso dopo aver litigato furiosamente alla fine del primo quarto mentre Nikola Jokic è stato espulso dopo essersi lamentato di una mancata chiamata verso la fine del secondo periodo.

Alla fine i Nuggets hanno battuto i Pistons 107 a 103 nonostante Jokic abbia giocato solo 15 minuti (9 PTS, 5 REB, 5 AST). Parlando con i media dopo la partita, coach Malone ha detto che guardare la sfida dagli spogliatoi è stato difficile.

“Durante la partita si vedono le cose. Quando si guarda in TV, si vede tutto. È difficile da guardare, mi limito a questo. È difficile da guardare, ma è bello vedere una vittoria. Quando fai una buona giocata, battiamo i pugni, siamo eccitati, ci abbracciamo. Quando non fai una buona giocata, impreco in serbo”, ha detto Malone. “Lo so”, ha risposto quando gli è stato chiesto se conosce le parolacce in serbo. “Sono con lui da 9 anni”.

Nikola Jokić EJECTED 😱 pic.twitter.com/bf5BShXEAo — Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2023

Michael Malone picks up two technical fouls and is ejected from Nuggets-Pistons. pic.twitter.com/gyzSfZIlJN — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 21, 2023

