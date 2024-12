Collin Sexton segna il game-winner ma viene annullato per colpa del suo allenatore

Nella notte gli Utah Jazz hanno perso 104-105 contro i Los Angeles Lakers, la loro 16° sconfitta in 20 gare in questo avvio di stagione. Stavolta però i Jazz ci sono andati davvero vicini, e anzi avevano segnato con Collin Sexton il canestro del +1 a meno di 2” dalla fine della partita. Il canestro è però stato annullato dagli arbitri per colpa di Will Hardy, coach di Utah.

Come si vede dalle immagini, Sexton stava penetrando a canestro contro Rui Hachimura quando Hardy, probabilmente pensando fosse in difficoltà, è corso a metà-campo per chiamare timeout. Il fischio degli arbitri è arrivato proprio mentre il giocatore stava iniziando il terzo tempo. E così il canestro non è stato convalidato tra l’incredulità generale. I Jazz hanno svolto il loro timeout ma al rientro in campo non sono nemmeno riusciti a tirare in tempo. Un vero e proprio regalo ai Lakers.