Reggio Emilia, quando ci sarà l’esordio di Kenneth Faried?

Ieri sera Reggio Emilia ha tenuto una facile vittoria su Scafati, battuta 90-57 al PalaBigi. I biancorossi hanno vinto nonostante l’assenza del neo-acquisto Kenneth Faried, ufficializzato la scorsa settimana e atterrato in Italia venerdì. Troppo poco in anticipo per scendere subito in campo nel weekend, ma quindi quando ci sarà l’esordio di Faried con Reggio Emilia?

In occasione del match contro Scafati, Faried era presente in borghese. The Manimal, colpo mediatico clamoroso per il basket italiano, è stato presentato al pubblico dallo speaker in una delle pause della partita. La risposta del pubblico del PalaBigi non si è fatta attendere ed è stata rumorosa come non mai.

Ora però la parola passa al campo: Kenneth Faried in questi giorni si è allenato a parte e oggi è partito con la squadra per Vilnius. L’esordio del giocatore avverrà in Basketball Champions League, sul difficile campo del Rytas Vilnius, mercoledì sera alle ore 18.30. Sarà una sfida al vertice del Gruppo F, in cui sia Reggio Emilia che il Rytas sono sul 3-1: nella gara di andata i biancorossi avevano prevalso 77-66 in casa.