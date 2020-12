Com’è andata la prima partita stagionale di Marco Belinelli?

Era la partita più attesa della stagione non solo perché metteva di fronte Virtus Bologna e Olimpia Milano, società storiche del nostro basket e favorite per lo Scudetto, o perché andava in diretta su Rai 2 (anche se con una “sorpresa” poco gradita): la gara di stasera è stata anche l’esordio stagionale di Marco Belinelli dopo il suo ritorno alle V Nere ormai un mese fa.

Quindi, dopo aver quasi fatto saltare la panchina di Sasha Djordjevic per il suo mancato utilizzo viste le precarie condizioni fisiche, com’è andata la “prima” di Belinelli? La guardia azzurra ha segnato in totale 9 punti, con un solo canestro dal campo, partendo in quintetto rimanendo in campo oltre 18′. Un paio di errori da tre punti per iniziare la partita, poi il canestro, sempre da dietro l’arco, che lo sblocca. La partita di Belinelli però è stata ben lontano dalla perfezione, con tante imprecisioni anche nella gestione della palla (3 perse alla fine). Coach Djordjevic lo ha lasciato in campo anche nei minuti decisivi, ma il #3 non lo ha ripagato come il serbo sperava, con errore più grossolano il passaggio sbagliato per Hunter a pochi possessi dalla sirena finale.

Alla fine quindi 9 punti, 1/7 dal campo, 6/7 ai tiri liberi, 3 palle perse e 3 falli subiti. Poteva andare meglio, ma il Beli avrà tempo per rifarsi.

