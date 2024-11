Com’è andato il ritorno in campo di Steph Curry dopo l’infortunio?

Steph Curry è tornato dopo aver saltato 3 partite per una distorsione alla caviglia sinistra, ma i Golden State Warriors non hanno avuto bisogno di scatenarlo completamente per sconfiggere i Wizards.

Curry ha aperto le marcature con un tiro da lontanissimo nel primo minuto di gioco, dando agli Warriors un vantaggio che non hanno più mollato. Nella sua prima partita al rientro da una distorsione alla caviglia sinistra, Curry ha messo a referto 24 punti e 6 assist in 24 minuti. I californiani hanno modificato il suo schema di sostituzione in modo che potesse iniziare e finire la partita.

“Mi sento bene”, ha detto Steph Curry nel post-partita. “È solo che siamo ancora all’inizio dell’anno e stiamo cercando di aumentare la resistenza. La mia caviglia sta bene. È solo che non vuoi trovarti in una posizione in cui ti affatichi e ti metti in pericolo. Questo è stato un buon trampolino di lancio”.

Gli Warriors (6-1) non hanno mai perso terreno nella vittoria per 125 a 112 contro gli Wizards, che dovrebbero essere tra le peggiori squadre della lega. Buddy Hield ha segnato 20 punti per la quarta partita consecutiva e Draymond Green ha messo a referto 18 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, mentre 6 Warriors hanno raggiunto la doppia cifra. L’ex Warriors Jordan Poole ha guidato gli Wizards con 24 punti.

Leggi anche: Jayson Tatum ha rivelato di aver quasi chiesto la cessione dopo essere stato draftato dai Celtics