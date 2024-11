VIDEO: che SCONTRO a distanza tra Draymond Green e Jordan Poole!

I Golden State Warriors hanno ospitato gli Washington Wizards al Chase Center, sperando di migliorare il loro record di 6-1, mentre i Wizards cercano di raggiungere quota 50% e rimanere a galla nella Eastern Conference. Nonostante la perdita di Klay Thompson nella offseason, i californiani sembrano una delle migliori squadre della pallacanestro, al quarto posto nella NBA per rating offensivo e difensivo. Prima dell’intervallo, Draymond Green ha riacceso un po’ di astio tra Jordan Poole e le telecamere hanno ripreso Green che indicava il suo ex compagno di squadra mentre Stephen Curry realizzava una tripla dall’angolo.

Alcuni video condivisi su X, ex Twitter, mostrano alcune angolazioni di Green che indica Poole.

Tuttavia, Draymond Green ha avuto buoni motivi per indicare Jordan Poole dopo il tiro di Stephen Curry, dato che Poole aveva indicato Green prima di sparare un tiro da tre sul suo ex compagno di squadra in un’azione precedente. Si può vedere la guardia degli Wizards che indica Green in un altro video di ClutchPoints, condiviso su X.

Jordan Poole had pointed to Draymond Green earlier in the game after making this three over him 👀pic.twitter.com/k9wWDy0q0q https://t.co/fhNTlaDftj

