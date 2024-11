Jayson Tatum ha rivelato di aver quasi chiesto la cessione dopo essere stato draftato dai Celtics

In un’intervista a Club 520 Podcast, Jayson Tatum ha rivelato di recente le sue frustrazioni iniziali dopo essere stato scelto dai Boston Celtics come terza chiamata assoluta al Draft NBA 2018. Nonostante fosse un talento promettente, Tatum non era certo di poter ottenere un ruolo da titolare immediato, soprattutto considerando l’arrivo di Gordon Hayward, che aveva firmato con i Celtics proprio in quei giorni. Come raccontato dall’attuale star biancoverde, questo lo spinse a prendere in considerazione l’idea di chiedere una trade.

“Mi chiamano, mi scelgono, e subito dopo arriva Gordon Hayward a Boston” – ha raccontato Tatum nel podcast. – “Chiamo il mio agente e gli dico ‘Devo essere ceduto’. Sono alla Summer League e devo ancora giocare una partita. Ma lui mi risponde ‘Rilassati, aspetta un po’. Stai facendo troppo casino'”.

In quel momento, Tatum sentiva di trovarsi in una situazione complicata. Con una squadra già ricca di talenti come Kyrie Irving, Jaylen Brown e l’appena acquisito Hayward, il posto da titolare sembrava quasi un miraggio. L’idea di iniziare la carriera come riserva non sembrava proprio allettante per un giovane con le sue ambizioni.

“Pensavo: ‘Sono stato scelto per giocare, non per stare in panchina.’ Ma il mio agente mi ha risposto: ‘Rilassati, sei in una grande organizzazione. Ti insegneranno a giocare nel modo giusto'” ha proseguito Jayson Tatum.

Quella risposta si rivelò essere un consiglio saggio: il destino infatti aveva in serbo per Tatum una svolta inaspettata. Durante la partita di apertura della stagione, Gordon Hayward si infortunò gravemente alla caviglia, restando fuori per il resto dell’anno. Questo infortunio, purtroppo per Hayward che ne fu condizionato per tutta la carriera, aprì le porte a Tatum per un posto da titolare molto prima di quanto chiunque avesse immaginato.

Il suo contributo fu determinante per permettere ai Celtics di arrivare alle Finali di Conference ad Est, dove però i biancoverdi furono sconfitti da LeBron James e dai Cleveland Cavaliers.

Leggi anche: Giannis Antetokounmpo e il commento di Trump: la sua risposta