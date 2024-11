Cremona, Payton Willis è l’uomo della salvezza?

Nella giornata di ieri Payton Willis, ex Pistoia, ha lasciato la squadra di Tenerife in Liga ACB dove viaggiava a 7.3 punti di media con il 38% dal campo e ora potrebbe firmare alla Vanoli Cremona, secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Malaguti.

Il classe 1998 ha vissuto una stagione speciale a Pistoia con Nicola Brienza in panchina e sicuramente la Serie A è un campionato dove può fare la differenza. In LBA viaggiava a 15.7 punti di media a partita nella sua prima stagione da professionista in Italia.

Al momento non c’è nulla di ufficiale o para-ufficiale però i cremonesi hanno bisogno di un qualcosa in più per arrivare alla salvezza e probabilmente l’ex Tenerife potrebbe darglielo loro.

Stiamo a vedere se Payton Willis si trasferirà alla Vanoli Cremona oppure se si tratta di un rumors di inizio novembre che non porterà a nulla di ufficiale. Nel giro di qualche ora sapremo come andrà a finire il futuro di Willis, che ci piacerebbe rivedere in Serie A, viste le sue enormi qualità offensive.

