Com’è andato l’esordio di Danilo Gallinari con i Milwaukee Bucks?

Questa notte Danilo Gallinari ha ufficialmente fatto il suo esordio con la maglia dei Milwaukee Bucks, terza franchigia nell’annata 2023-2024 poiché ha già giocato con le canotte degli Washington Wizards e dei Detroit Pistons.

Naturalmente il Gallo non è partito in quintetto e non ha giocato tantissimo, forse persino meno di quanto ci saremmo aspettati perché è stato sul parquet meno di 5 minuti, solo 4 e 50. Un po’ pochino però è anche vero che era il primo match e perciò avrà tempo e modo per avere più minutaggio.

In questa prima di Gallinari con i Milwaukee Bucks, la formazione del Wisconsin è riuscita a portare a casa un successo per 112 a 107 contro i Minnesota Timberwolves di un ottimo Anthony Edwards da 28 punti e 9 rimbalzi.

L’italiano si è preso una conclusione, ma l’ha sbagliata, però ha strappato un rimbalzato ed è riuscito a recuperare un pallone nel poco tempo che è stato sul parquet. Onestamente, anche impegnandoci, non c’è null’altro da aggiungere a queste informazioni statistiche.

Stiamo a vedere se il Gallo avrà più spazio e scriverà il suo nome in più voci statistiche domani, con palla a due fissata per le 19 italiane, contro i Philadelphia 76ers.

Leggi anche: Esclusiva BU, Shane Lawal: “Avellino mi deve un sacco di soldi! Al Barça ho giocato su mezza gamba e su Sassari e i Sacramento Kings…”